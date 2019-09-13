Traffico Roma del 13-09-2019 ore 07:30
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SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LACARREGGIATA INTERNA TRA
VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA.
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST.
IN AUMENTO IL TRAFFICO IN DIREZIONE ROMA SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE DI
ACCESSO ALLA CITTA’
RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE
DI TOR DI QUINTO
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ DELL’AEROPORTO
DELL’URBE,
RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA NUOVA DAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANNELLE
IN DIREZIONE CENTRO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO LAVORI SERALI SULLA
METRO B E B1.
NELLA PRIMA FASE DEI LAVORI, FINO AL 7 DICEMBRE,
LE ULTIME CORSE NELLA TRATTA LAURENTINA CASTRO PRETORIO SARANNO ANTICIPATE
ALLE 21.00
DALLE 21 A FINE SERVIZIO SARà ATTIVA LA LINEA BUS SOTITUTIVA MB
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma