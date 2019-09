Traffico Roma del 13-09-2019 ore 08:00

SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LACARREGGIATA INTERNA TRA

VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA.

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE

EST.

IN AUMENTO IL TRAFFICO IN DIREZIONE ROMA SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE DI

ACCESSO ALLA CITTA’

RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE

DI TOR DI QUINTO

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ DELL’AEROPORTO

DELL’URBE,

RALLENTAMENTI ANCHE SULL’APPIA NUOVA DAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANNELLE

IN DIREZIONE CENTRO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO LAVORI SERALI SULLA

METRO B E B1.

NELLA PRIMA FASE DEI LAVORI, FINO AL 7 DICEMBRE,

LE ULTIME CORSE NELLA TRATTA LAURENTINA CASTRO PRETORIO SARANNO ANTICIPATE

ALLE 21.00

DALLE 21 A FINE SERVIZIO SARà ATTIVA LA LINEA BUS SOTITUTIVA MB

