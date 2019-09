Traffico Roma del 13-09-2019 ore 08:30

SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA

VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA.RALLENTAMENTIA ANCHE IN ESTERNA TRA VIA

DELLA PISANA E LA VIA DEL MARE.

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE

EST.

IN AUMENTO IL TRAFFICO IN DIREZIONE ROMA SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE DI

ACCESSO ALLA CITTA’

RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE

DI TOR DI QUINTO

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ DELL’AEROPORTO

DELL’URBE,

SULLA TANGENZIALE EST SI VIAGGIA RALLENTATI TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI

SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO. RALLENTAMENTI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA

VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.

CHIUSA LA COMPLANARE DI VIA CASILINA TRA GROTTE CELONI E TOR BELLA MONACA

VERSO IL CENTRO CITTA’. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS

TRAFFICATE LA VIA OSTIENSE E LA PARALLELA VIA DEL MARE CON RALLENTAMENTI

TRA VIA OSTIENSE E VIA DELL’IPPICA VERSO IL CENTRO

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

