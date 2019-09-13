Traffico Roma del 13-09-2019 ore 08:30
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SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA
VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA.RALLENTAMENTIA ANCHE IN ESTERNA TRA VIA
DELLA PISANA E LA VIA DEL MARE.
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST.
IN AUMENTO IL TRAFFICO IN DIREZIONE ROMA SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE DI
ACCESSO ALLA CITTA’
RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE
DI TOR DI QUINTO
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ DELL’AEROPORTO
DELL’URBE,
SULLA TANGENZIALE EST SI VIAGGIA RALLENTATI TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO. RALLENTAMENTI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA
VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.
CHIUSA LA COMPLANARE DI VIA CASILINA TRA GROTTE CELONI E TOR BELLA MONACA
VERSO IL CENTRO CITTA’. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS
TRAFFICATE LA VIA OSTIENSE E LA PARALLELA VIA DEL MARE CON RALLENTAMENTI
TRA VIA OSTIENSE E VIA DELL’IPPICA VERSO IL CENTRO
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma