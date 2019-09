Traffico Roma del 13-09-2019 ore 10:00

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE DELLE BELLE ARTI IN PROSSIMITA’

DELLA GALLERIA NAZIONALE DI ARTE MODERNA

ANOCRA TRAFFICATA LA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA LA VIA BRACCIANESE E LA

VIA TRIONFALE VERSO IL CENTRO PIU’ AVANTI IL TRAFFICO RALLENTA TRA IL

RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI.

RALLENTAMENTI POI SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI

QUINTO

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ DELL’AEROPORTO

DELL’URBE,

SULLA TANGENZIALE EST SI VIAGGIA RALLENTATI TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI

SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO. RALLENTAMENTI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA

VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.

CHIUSA LA COMPLANARE DI VIA CASILINA TRA GROTTE CELONI E TOR BELLA MONACA

VERSO IL CENTRO CITTA’. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS

SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LACARREGGIATA INTERNA TRA

VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA.RALLENTAMENTIA ANCHE IN ESTERNA TRA VIA

DELLA PISANA E LA VIA DEL MARE.

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE

EST.

PER UN INCIDENTE A VALLE GIULIA LE LINEE TRAM 3 E 19 LIMITANO IL SERVIZIO A

PIAZZA GALENO.

IN CORSO L’ ATTIVAZIONE DI BUS SOSTITUTIVI TRA PIAZZA GALENO -VALLE

GIULIA/RISORGIMENTO.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma