Traffico Roma del 13-09-2019 ore 10:00
Più informazioni su
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE DELLE BELLE ARTI IN PROSSIMITA’
DELLA GALLERIA NAZIONALE DI ARTE MODERNA
ANOCRA TRAFFICATA LA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA LA VIA BRACCIANESE E LA
VIA TRIONFALE VERSO IL CENTRO PIU’ AVANTI IL TRAFFICO RALLENTA TRA IL
RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI.
RALLENTAMENTI POI SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI
QUINTO
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ DELL’AEROPORTO
DELL’URBE,
SULLA TANGENZIALE EST SI VIAGGIA RALLENTATI TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO. RALLENTAMENTI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA
VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.
CHIUSA LA COMPLANARE DI VIA CASILINA TRA GROTTE CELONI E TOR BELLA MONACA
VERSO IL CENTRO CITTA’. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS
SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LACARREGGIATA INTERNA TRA
VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA.RALLENTAMENTIA ANCHE IN ESTERNA TRA VIA
DELLA PISANA E LA VIA DEL MARE.
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST.
PER UN INCIDENTE A VALLE GIULIA LE LINEE TRAM 3 E 19 LIMITANO IL SERVIZIO A
PIAZZA GALENO.
IN CORSO L’ ATTIVAZIONE DI BUS SOSTITUTIVI TRA PIAZZA GALENO -VALLE
GIULIA/RISORGIMENTO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma