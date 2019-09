Traffico Roma del 13-09-2019 ore 11:30

RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI

VERSO IL FORO ITALICO.

PER UN CANTIERE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO

DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST.

RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL RACCORDO, TRA VIA DEI

PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE,

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLA A24 ROMA TERAMO IN

DIREZIONE CENTRO

TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI ACILIA E VIA

DI MALFEDE VERSO IL CENTRO CITTA’.

RIMANIAMO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBOPER SEGNALARE RALLENTAMENTI PER

INCIDENTE TRA VIALE AMERICA E VIALE OCEANIA VERSO IL RACCORDO.

CHIUSA LA COMPLANARE DI VIA CASILINA, PER ACCERTAMENTI TECNICI, TRA GROTTE

CELONI E TOR BELLA MONACA VERSO IL CENTRO CITTA’. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24

