Traffico Roma del 13-09-2019 ore 11:30
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RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI
VERSO IL FORO ITALICO.
PER UN CANTIERE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO
DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST.
RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL RACCORDO, TRA VIA DEI
PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE,
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLA A24 ROMA TERAMO IN
DIREZIONE CENTRO
TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI ACILIA E VIA
DI MALFEDE VERSO IL CENTRO CITTA’.
RIMANIAMO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBOPER SEGNALARE RALLENTAMENTI PER
INCIDENTE TRA VIALE AMERICA E VIALE OCEANIA VERSO IL RACCORDO.
CHIUSA LA COMPLANARE DI VIA CASILINA, PER ACCERTAMENTI TECNICI, TRA GROTTE
CELONI E TOR BELLA MONACA VERSO IL CENTRO CITTA’. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma