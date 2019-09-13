Traffico Roma del 13-09-2019 ore 13:30
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IN PRIMO PIANO PER QUANTO RIGUARDA LE NOTIZIE LEGATE AL TRASPORTO PUBBLICO
E’ INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA METRO B , PER UN GUASTO TECNICO, TRA
SAN PAOLO E POLICLINICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVATI BUS SOSTITUTIVI
PER UN CANTIERE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO
DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST.
RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL RACCORDO, TRA VIA DEI
PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE,
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA
E ALL’ALTEZZA DELLA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE CENTRO
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO PER TRA
VIALE AMERICA E VIALE OCEANIA VERSO IL RACCORDO.
CHIUSA AL TRAFFICO PER LAVORI DI POTATURA VIA DELLA PIRAMIDE CESTIA TRA
PIAZZA DIPORTA SAN PAOLO E PIAZZAALBANIA VERSO QUEST’ULTIMA
CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DI VIA CASILINA, PER ACCERTAMENTI TECNICI, TRA
GROTTE CELONI E TOR BELLA MONACA VERSO IL CENTRO CITTA’. IL TRAFFICO E’
DEVIATO SUL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA CARREGGIATA CENTRALE. DEVIATE ALCUNE
LINEE BUS. RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma