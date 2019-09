Traffico Roma del 13-09-2019 ore 14:30

IN PRIMO PIANO PER QUANTO RIGUARDA LE NOTIZIE LEGATE AL TRASPORTO PUBBLICO

E’ INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA METRO B , PER UN GUASTO TECNICO, TRA

SAN PAOLO E POLICLINICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVATI BUS SOSTITUTIVI

PER UN CANTIERE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO

DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST.

RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL RACCORDO, TRA VIA DEI

PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE,

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA

E ALL’ALTEZZA DELLA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE CENTRO

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO PER TRA

VIALE AMERICA E VIALE OCEANIA VERSO IL RACCORDO.

CHIUSA AL TRAFFICO PER LAVORI DI POTATURA VIA DELLA PIRAMIDE CESTIA TRA

PIAZZA DIPORTA SAN PAOLO E PIAZZAALBANIA VERSO QUEST’ULTIMA

CHIUSA ANCHE LA COMPLANARE DI VIA CASILINA, PER ACCERTAMENTI TECNICI, TRA

GROTTE CELONI E TOR BELLA MONACA VERSO IL CENTRO CITTA’. IL TRAFFICO E’

DEVIATO SUL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA CARREGGIATA CENTRALE. DEVIATE ALCUNE

LINEE BUS. RALLENTAMENTI NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma