Traffico Roma del 13-09-2019 ore 16:30
Più informazioni su
PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA UGO OJETTI NEI PRESSI DI
MARIA BARBARA TOSATTI
PER UN CANTIERE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO
DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST.
RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL RACCORDO, TRA VIA DEI
PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE,
FILE ANCHE SULLA FLAMINIA DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA
TIBURTINA E SVICNOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI
SUL RACCORDO DI ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA
OSPEDALE SANT’ANDREA E LA SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA, FILE ANCHE
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA ROMANINA
RIPRESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLA LINEA METRO B PRIMA INTERROTTO
TRA SAN PAOLO E TIBURTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
———————–
AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma