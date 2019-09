Traffico Roma del 13-09-2019 ore 17:00

PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA UGO OJETTI NEI PRESSI DI

MARIA BARBARA TOSATTI

PER UN CANTIERE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO

DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST.

RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL RACCORDO, TRA VIA DEI

PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE,

FILE ANCHE SULLA FLAMINIA DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA

TIBURTINA E SVICNOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI

SUL RACCORDO DI ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA

OSPEDALE SANT’ANDREA E LA SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA, FILE ANCHE

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA ROMANINA

RIPRESA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI SULLA LINEA METRO B PRIMA INTERROTTO

TRA SAN PAOLO E TIBURTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma