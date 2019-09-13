Traffico Roma del 13-09-2019 ore 17:30
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TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE CON CODE
A TRATTI IN ESTYERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA E IN CARREGGIATA
INTERNA TRALA CASSIA BIS E LA SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINAE
TRA L’AURELIA E LA TRIONFALE
RALLENTAMENTI IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA
TANGENZIALE E TOR CERVARA.
INCIDENTE NEI PRESSI DELLA VIA APPIA , IN VIA DI TORRICOLA TRA VIA DELLA
STAZIONE DI TORRICOLA E VIA APPIA ANTICA
AUTO IN FILA NELLE DUE DIREZIONI
ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI STANNO FORMANDO CODE PER PER TRAFFICO
TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
PER LAVORI IN CORSO TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA
L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA LA FARNESINA E LA VIA
SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma