Traffico Roma del 13-09-2019 ore 18:00

TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE CON CODE

A TRATTI IN ESTYERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA E IN CARREGGIATA

INTERNA TRALA CASSIA BIS E LA SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINAE

TRA L’AURELIA E LA TRIONFALE

RALLENTAMENTI IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA

TANGENZIALE E TOR CERVARA.

INCIDENTE NEI PRESSI DELLA VIA APPIA , IN VIA DI TORRICOLA TRA VIA DELLA

STAZIONE DI TORRICOLA E VIA APPIA ANTICA

AUTO IN FILA NELLE DUE DIREZIONI

ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI STANNO FORMANDO CODE PER PER TRAFFICO

TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA

PER LAVORI IN CORSO TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA

L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA LA FARNESINA E LA VIA

SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI

AUTORE: MASSIMO VESCHI

