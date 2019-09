Traffico Roma del 13-09-2019 ore 19:30

SITUAZIONE INVARIATA SUL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN

CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA E IN CARREGGIATA

INTERNA TRALA CASSIA BIS E LA SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINAE

TRA L’AURELIA E LA TRIONFALE QUI A CAUSA DI UN INCIDENTE

INCIDENTE ANCHE SULLA VIA PONTINA, SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI TRA

CASTEL DI DECIMA E IL BIVIO PER LA CRISTOFORO COLOMBO

INCIDENTE ANCHE SULLA CASILINA , ALL’ALTEZZA DI VIA BORGHESIANA SI STA IN

CODA NELLE DUE DIREZIONI

CODE PER INCIDENTE IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA

LA TANGENZIALE E TOGLIATTI

ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO

E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA

PER LAVORI IN CORSO TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA

L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA LA FARNESINA E LA VIA

SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI , IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER INCIDENTE

TRA LA A24 E LA TIBURTINA DIREZIONE STADIO

