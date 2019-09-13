Traffico Roma del 13-09-2019 ore 19:30
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SITUAZIONE INVARIATA SUL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA E IN CARREGGIATA
INTERNA TRALA CASSIA BIS E LA SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINAE
TRA L’AURELIA E LA TRIONFALE QUI A CAUSA DI UN INCIDENTE
INCIDENTE ANCHE SULLA VIA PONTINA, SI STA IN CODA NELLE DUE DIREZIONI TRA
CASTEL DI DECIMA E IL BIVIO PER LA CRISTOFORO COLOMBO
INCIDENTE ANCHE SULLA CASILINA , ALL’ALTEZZA DI VIA BORGHESIANA SI STA IN
CODA NELLE DUE DIREZIONI
CODE PER INCIDENTE IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA
LA TANGENZIALE E TOGLIATTI
ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO
E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
PER LAVORI IN CORSO TROVIAMO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA
L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA LA FARNESINA E LA VIA
SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI , IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER INCIDENTE
TRA LA A24 E LA TIBURTINA DIREZIONE STADIO
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma