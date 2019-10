Traffico Roma del 13-10-2019 ore 07:30

SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE SUL PERCORSO

CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO.

TRAFFICO SCORREVOLE ANCHE SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST.

A ROMA OGGI VIII EDIZIONE DELLA GRANFONDO CAMPAGNOLO ROMA, SU UN PERCORSO

DI 65 KM COMPETITIVO. LA PARTENZA ALLE 7.15 DA VIA DEI FORI IMPERIALI. E’

PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSI CICLISTI PROVENIENTI DA TUTTA

ITALIA E DALL’ESTERO., I CLICISTI PERCORRERANNO UN TRATTO INIZIALE

ALL’INTERNO DELLA CITTA PER PORTARSI POI VERSO I CASTELLI ROMANI E PASSARE

A CIAMPINO.. LA MANIFESTAZIONE SARA’ ACCOMPAGNATA DA ALTRE INIZIATIVE , LA

ROMA2BIKE SU UN PERCORSO DI 25 KM , LA PEDALATA STORICA, E LA MINI FONDO

DEDICATA AI BAMBINI E RAGAZZI. CHIUSURE E DEVIZIONI AL PASSAGGIO DEI

CICLISTI

A SAN PIETRO OGGI ALLE 10.10 SANTA MESSA PER IL RITO DI CANONIZZAZIONE DEI

BEATI. ALLE 12 RECITA DELL’ANGELUS E BENEDIZIONE APOSTOLICA. POSSIBILI

DISAGI SINO ALLE ORE 13. CIRCA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE ANCHE OGGI LA

METRO B NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO LAURENTINA SARA’ APERTA FINO ALLE 21.

DALLE 21 A FINE SERVIZIO PROSEGUE CON I BUS SOSTITUTIVI MB.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.. .

