Traffico Roma del 13-10-2019 ore 08:30
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CIRCOLAZIONE SCARSA IN CITTA’ NON MANCANO PERO’ GLI INCIDENTI IN VIA DEL
FORO ITALICO IN PROSSIMITA’ DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE STADIO.
UN GRAVE INCIDENTE E’ SEGNALATO POI IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA
PENNISI IN USCITA DA ROMA.
SEMPRE PER UN INCIDENTE SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA EMILIO LONGONI
AL’ALTEZZA DELLA VIA PRENESTINA IN DIREZIONE VIA COLLATINA.
SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE SUL PERCORSO
CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO.
A ROMA OGGI VIII EDIZIONE DELLA GRANFONDO CAMPAGNOLO ROMA, SU UN PERCORSO
DI 65 KM COMPETITIVO. LA PARTENZA ALLE 7.15 DA VIA DEI FORI IMPERIALI. E’
PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSI CICLISTI PROVENIENTI DA TUTTA
ITALIA E DALL’ESTERO., I CLICISTI PERCORRERANNO UN TRATTO INIZIALE
ALL’INTERNO DELLA CITTA PER PORTARSI POI VERSO I CASTELLI ROMANI E PASSARE
A CIAMPINO.. LA MANIFESTAZIONE SARA’ ACCOMPAGNATA DA ALTRE INIZIATIVE , LA
ROMA2BIKE SU UN PERCORSO DI 25 KM , LA PEDALATA STORICA, E LA MINI FONDO
DEDICATA AI BAMBINI E RAGAZZI. CHIUSURE E DEVIZIONI AL PASSAGGIO DEI
CICLISTI
A SAN PIETRO OGGI ALLE 10.10 SANTA MESSA PER IL RITO DI CANONIZZAZIONE DEI
BEATI. ALLE 12 RECITA DELL’ANGELUS E BENEDIZIONE APOSTOLICA. POSSIBILI
DISAGI SINO ALLE ORE 13. CIRCA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE ANCHE OGGI LA
METRO B NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO LAURENTINA SARA’ APERTA FINO ALLE 21.
DALLE 21 A FINE SERVIZIO PROSEGUE CON I BUS SOSTITUTIVI MB.
PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma