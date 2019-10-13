Traffico Roma del 13-10-2019 ore 10:30
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SUL RACCORDO IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA
APPIA ALLA VIA LAURENTINA.
RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA VIA ARDEATINA E LA VI ALAURENTINA.
UN GRAVE INCIDENTE E’ SEGNALATO POI IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA
PENNISI IN USCITA DA ROMA.
TRAFFICATA LA PONTINA CON RALLENTAMENTI A SEGUITO DI INCIDENTE TRA POMEZIA
NORD E CASTEL ROMANO VERSO ROMA
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ANCHE VERSO LATINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL
ROMANO .
A ROMA OGGI VIII EDIZIONE DELLA GRANFONDO CAMPAGNOLO ROMA, SU UN PERCORSO
DI 65 KM COMPETITIVO. LA GARA E’ PARTITA DA VIA DEI FORI IMPERIALI. I
CLICISTI SI STANNO PORTADNO VERSO I CASTELLI ROMANI PER PASSARE POI A
CIAMPINO E RITORNARE NELLA CAPITALE CON ARRIVO A PORTA SAN SEBASTIANO. LA
MANIFESTAZIONE SARA’ ACCOMPAGNATA DA ALTRE INIZIATIVE , LA ROMA2BIKE SU UN
PERCORSO DI 25 KM , LA PEDALATA STORICA, E LA MINI FONDO DEDICATA AI
BAMBINI E RAGAZZI. CHIUSURE E DEVIZIONI AL PASSAGGIO DEI CICLISTI
A SAN PIETRO OGGI ALLE 10.10 E’ INIZIATA LA SANTA MESSA PER IL RITO DI
CANONIZZAZIONE DEI BEATI. ALLE 12 RECITA DELL’ANGELUS E BENEDIZIONE
APOSTOLICA. POSSIBILI DISAGI SINO ALLE ORE 13. CIRCA.
PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma