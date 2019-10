Traffico Roma del 13-10-2019 ore 10:30

SUL RACCORDO IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA

APPIA ALLA VIA LAURENTINA.

RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA VIA ARDEATINA E LA VI ALAURENTINA.

UN GRAVE INCIDENTE E’ SEGNALATO POI IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA

PENNISI IN USCITA DA ROMA.

TRAFFICATA LA PONTINA CON RALLENTAMENTI A SEGUITO DI INCIDENTE TRA POMEZIA

NORD E CASTEL ROMANO VERSO ROMA

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ANCHE VERSO LATINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL

ROMANO .

A ROMA OGGI VIII EDIZIONE DELLA GRANFONDO CAMPAGNOLO ROMA, SU UN PERCORSO

DI 65 KM COMPETITIVO. LA GARA E’ PARTITA DA VIA DEI FORI IMPERIALI. I

CLICISTI SI STANNO PORTADNO VERSO I CASTELLI ROMANI PER PASSARE POI A

CIAMPINO E RITORNARE NELLA CAPITALE CON ARRIVO A PORTA SAN SEBASTIANO. LA

MANIFESTAZIONE SARA’ ACCOMPAGNATA DA ALTRE INIZIATIVE , LA ROMA2BIKE SU UN

PERCORSO DI 25 KM , LA PEDALATA STORICA, E LA MINI FONDO DEDICATA AI

BAMBINI E RAGAZZI. CHIUSURE E DEVIZIONI AL PASSAGGIO DEI CICLISTI

A SAN PIETRO OGGI ALLE 10.10 E’ INIZIATA LA SANTA MESSA PER IL RITO DI

CANONIZZAZIONE DEI BEATI. ALLE 12 RECITA DELL’ANGELUS E BENEDIZIONE

APOSTOLICA. POSSIBILI DISAGI SINO ALLE ORE 13. CIRCA.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma