Traffico Roma del 13-10-2019 ore 11:30
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SUL RACCORDO IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA PER UN
INCIDENTE DALLA VIA APPIA ALLA VIA LAURENTINA.
RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA VIA PONTINA.
TRAFFICATA LA PONTINA CON RALLENTAMENTI A SEGUITO DI INCIDENTE TRA POMEZIA
NORD E CASTEL ROMANO VERSO ROMA
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO ANCHE VERSO LATINA TRA IL RACCORDO E CASTEL
ROMANO .
A ROMA OGGI VIII EDIZIONE DELLA GRANFONDO CAMPAGNOLO ROMA, SU UN PERCORSO
DI 65 KM COMPETITIVO. LA GARA E’ PARTITA DA VIA DEI FORI IMPERIALI. I
CLICISTI SI STANNO PORTADNO VERSO I CASTELLI ROMANI PER PASSARE POI A
CIAMPINO E RITORNARE NELLA CAPITALE CON ARRIVO A PORTA SAN SEBASTIANO. LA
MANIFESTAZIONE SARA’ ACCOMPAGNATA DA ALTRE INIZIATIVE , LA ROMA2BIKE SU UN
PERCORSO DI 25 KM , LA PEDALATA STORICA, E LA MINI FONDO DEDICATA AI
BAMBINI E RAGAZZI. CHIUSURE E DEVIZIONI AL PASSAGGIO DEI CICLISTI
A SAN PIETRO OGGI ALLE 10.10 E’ INIZIATA LA SANTA MESSA PER IL RITO DI
CANONIZZAZIONE DEI BEATI. ALLE 12 RECITA DELL’ANGELUS E BENEDIZIONE
APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO. POSSIBILI DISAGI SINO ALLE ORE 13. CIRCA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34..
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma