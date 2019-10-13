Traffico Roma del 13-10-2019 ore 12:30
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SUL RACCORDO PER UN INCIDENTE, IL TRAFFICO E’ IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA DALLA VIA TUSCOLANA ALLA VIA LAURENTINA.
TRAFFICATA LA PONTINA CON RALLENTAMENTI A SEGUITO DI INCIDENTE TRA POMEZIA
NORD E CASTEL ROMANO VERSO ROMA
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO ANCHE VERSO LATINA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO
E CASTEL ROMANO .
A ROMA OGGI VIII EDIZIONE DELLA GRANFONDO CAMPAGNOLO ROMA, SU UN PERCORSO
DI 65 KM COMPETITIVO. LA GARA E’ PARTITA DA VIA DEI FORI IMPERIALI. I
CLICISTI DOPO AVER ATTRAVERSATO I CASTELLI ROMANI PASSERANNO PER CIAMPINO
PER RITORNARE NELLA CAPITALE . L‘ARRIVO A PORTA SAN SEBASTIANO. LA
MANIFESTAZIONE SARA’ ACCOMPAGNATA DA ALTRE INIZIATIVE , LA ROMA2BIKE SU UN
PERCORSO DI 25 KM , LA PEDALATA STORICA, E LA MINI FONDO DEDICATA AI
BAMBINI E RAGAZZI. CHIUSURE E DEVIZIONI AL PASSAGGIO DEI CICLISTI
A SAN PIETRO ALLE 12 RECITA DELL’ANGELUS E BENEDIZIONE APOSTOLICA DI PAPA
FRANCESCO. POSSIBILI DISAGI SINO ALLE ORE 13. CIRCA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, DEVIATA LA LINEA TRAM 3 DA
VIALE TRASTEVERE PROSEGUE PER GIANICOLENSE E CASALETTO ,PER UN AUTO IN
SOSTA IRREGOLARE AL CAPOLINEA DELLA STAZIONE TRASTEVERE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34…
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma