Traffico Roma del 13-10-2019 ore 13:30

.A SEGUITO DI INCIDENTE SULLA PONTINA SI STA IN CODA, TRA POMEZIA NORD E

CASTEL ROMANO VERSO ROMA

ALTRE CODE MA PER IL SOLO TRAFFICO IN DIREZIONE OPPOSTA QUINDI VERSO

POMEZIA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E CASTEL ROMANO .

TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA

VIA ANAGNINA ALL’APPIA

A ROMA OGGI VIII EDIZIONE DELLA GRANFONDO CAMPAGNOLO ROMA, SU UN PERCORSO

DI 65 KM COMPETITIVO. LA GARA E’ PARTITA DA VIA DEI FORI IMPERIALI. I

CLICISTI DOPO AVER ATTRAVERSATO I CASTELLI ROMANI PASSERANNO PER CIAMPINO

PER RITORNARE NELLA CAPITALE . L‘ARRIVO A PORTA SAN SEBASTIANO. LA

MANIFESTAZIONE SARA’ ACCOMPAGNATA DA ALTRE INIZIATIVE, LA ROMA2BIKE SU UN

PERCORSO DI 25 KM , LA PEDALATA STORICA, E LA MINI FONDO DEDICATA AI

BAMBINI E RAGAZZI. CHIUSURE E DEVIZIONI AL PASSAGGIO DEI CICLISTI

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO:

RIPRENDE IL NORMALE ITINERARIO LA LINEA TRAM 3, DOPO LA PRECEDENTE

DEVIAZIONE DI PERCORSO DOVUTA AD UN AUTO IN SOSTA IRREGOLARE AL CAPOLINEA

DELLA STAZIONE TRASTEVERE. RIMOSSA

