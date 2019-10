Traffico Roma del 13-10-2019 ore 15:30

.

ANCORA TRAFFICO SULLA PONTINA SI STA IN CODA, IN DIREZIONE DI POMEZIA

SPINACETO A CASTEL ROMANO

PER ORA NESSUN DISAGIO DA SEGNALARE SUL RACCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO

DELLA A24 E IN TANGENZIALE EST

CIRCOLAZIONE QUINDI SCORREVOLE

TORNANO LE “GIORNATE FAI D’AUTUNNO” E OGGI APERTURA STRAORDINARIA DI

PALAZZO CESI, QUINDI RESTA COMPLETAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO, PER TUTTA LA

GIORNATA, VIA DEGLI ACQUASPARTA

NEI PRESSI DEL PANTHEON, QUESTO POMERIGGIO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00

IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELLA ROTONDA, POSSIBILI DISAGI

DI TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE

INFINE, IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SULLA METRO B, IN

QUESTO FINE SETTIMANA LA TRATTA CASTRO PRETORIO- LAURENTINA SARA’ APERTA

FINO ALLE 21,00, IN PRECEDENZA ERA STATA PROGRAMMATA UNA CHIUSURA PER

L’INTERA GIORNATA.DALLE 21 E SINO A FINE SERVIZIO SARA’ ATTIVA LA NAVETTA

BUS MB COME ACCADE NEGLI ALTRI GIONI DELLA SETTIMANA E QUESTO PER LA LAVORI

FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL NODO METRO B E C AL COLOSSEO

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

È TUTTO

———————–

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma