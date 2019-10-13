Traffico Roma del 13-10-2019 ore 15:30
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ANCORA TRAFFICO SULLA PONTINA SI STA IN CODA, IN DIREZIONE DI POMEZIA
SPINACETO A CASTEL ROMANO
PER ORA NESSUN DISAGIO DA SEGNALARE SUL RACCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO
DELLA A24 E IN TANGENZIALE EST
CIRCOLAZIONE QUINDI SCORREVOLE
TORNANO LE “GIORNATE FAI D’AUTUNNO” E OGGI APERTURA STRAORDINARIA DI
PALAZZO CESI, QUINDI RESTA COMPLETAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO, PER TUTTA LA
GIORNATA, VIA DEGLI ACQUASPARTA
NEI PRESSI DEL PANTHEON, QUESTO POMERIGGIO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00
IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DELLA ROTONDA, POSSIBILI DISAGI
DI TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE
INFINE, IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SULLA METRO B, IN
QUESTO FINE SETTIMANA LA TRATTA CASTRO PRETORIO- LAURENTINA SARA’ APERTA
FINO ALLE 21,00, IN PRECEDENZA ERA STATA PROGRAMMATA UNA CHIUSURA PER
L’INTERA GIORNATA.DALLE 21 E SINO A FINE SERVIZIO SARA’ ATTIVA LA NAVETTA
BUS MB COME ACCADE NEGLI ALTRI GIONI DELLA SETTIMANA E QUESTO PER LA LAVORI
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL NODO METRO B E C AL COLOSSEO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma