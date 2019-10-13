Traffico Roma del 13-10-2019 ore 16:30
Più informazioni su
.
RESTA TRAFFICATA LA PONTINA FILE, TRA TOR DE CENCI E CASTEL ROMANO IN
DIREZIONE DI POMEZIA, ALTRE CODE VERSO ROMA, TRA MONTE D’ORO E CASTEL
ROMANO
MENTRE PER ORA È NEL COMPLESSO SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLE ALTRE
STRADE DELLA CAPITALE
UNICA SEGNALAZIONE QUELLA DI UN’ INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DELL’ACQUA
VERGINE, ALL’ALTEZZA DI VIA COLLE DELLA VALENTINA
POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO NELL’AREA CIRCOSTANTE
TORNANO LE “GIORNATE FAI D’AUTUNNO” E OGGI APERTURA STRAORDINARIA DI
PALAZZO CESI, QUINDI RESTA COMPLETAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO, PER TUTTA LA
GIORNATA, VIA DEGLI ACQUASPARTA
INFINE, IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SULLA METRO B, IN
QUESTO FINE SETTIMANA LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA SARA’ APERTA
FINO ALLE 21,00, IN PRECEDENZA ERA STATA PROGRAMMATA UNA CHIUSURA PER
L’INTERA GIORNATA. QUINDI DALLE 21 E SINO A FINE SERVIZIO SARA’ ATTIVA LA
NAVETTA BUS MB COME ACCADE NEGLI ALTRI GIONI DELLA SETTIMANA E QUESTO PER I
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DIRACCORDO TRA METRO B E C AL COLOSSEO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
———————–
AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma