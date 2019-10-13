Traffico Roma del 13-10-2019 ore 17:30
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C’ È TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO, FILE DA
PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST
RESTA TRAFFICATA LA PONTINA FILE, TRA TOR DE CENCI E CASTEL ROMANO IN
DIREZIONE DI POMEZIA, ALTRE CODE VERSO ROMA, TRA MONTE D’ORO E CASTEL
ROMANO
CHIUSA AL TRAFFICO PER UN INCIDENTE VIA DELL’ACQUA VERGINE, ALL’ALTEZZA DI
VIA COLLE DELLA VALENTINA
ALLA BORGHESIANA, ALTRO INCIDENTE CON POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO IN
VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA MUSSOMELI
INCIDENTE ANCHE IN VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZADI VIA CUPA, SIAMO NEI PRESSI
DELLA STAZIONE, POSSIBILI QUINDI RALLENTAMENTI
NELLA CAPITALE, TORNANO LE “GIORNATE FAI D’AUTUNNO” E OGGI APERTURA
STRAORDINARIA DI PALAZZO CESI, QUINDI RESTA COMPLETAMENTE CHIUSA AL
TRAFFICO, PER TUTTA LA GIORNATA, VIA DEGLI ACQUASPARTA
INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SULLA METRO B, IN QUESTO
FINE SETTIMANA LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA SARA’ APERTA FINO ALLE
21,00, IN PRECEDENZA ERA STATA PROGRAMMATA UNA CHIUSURA PER L’INTERA
GIORNATA; QUINDI DALLE 21 E SINO A FINE SERVIZIO SARA’ ATTIVA LA NAVETTA
BUS MB, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DIRACCORDO TRA
METRO B E C AL COLOSSEO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma