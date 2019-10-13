Traffico Roma del 13-10-2019 ore 18:30
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA ESTRENA CODE A TRATTI, TRA LA VIA LAURENTINA E LA
DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN CARREGGIATA INTERNA, FILE TRA LE USCITE OSPEDALE SANT’ANDREA E VIA
SALARIA, E POI A TRATTI SI RALLENTA CON CODE DALLA NOMENTANA ALLA TUSCOLANA
TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO, FILE DA
PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST
E RESTA TRAFFICATA LA PONTINA FILE, TRA TOR DE CENCI E CASTEL ROMANO IN
DIREZIONE DI POMEZIA, ALTRE CODE VERSO ROMA, TRA POMEZIA CENTRO E VIA DI
TRIGORIA
INTENSO IL TRAFFICO ANCHE SULLE DIRAMAZIONI DI ROMA IN ENTRATA ALLA
CAPITALE
RESTA CHIUSA AL TRAFFICO PER UN INCIDENTE VIA DELL’ACQUA VERGINE,
ALL’ALTEZZA DI VIA COLLE DELLA VALENTINA
INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SULLA METRO B, IN QUESTO
FINE SETTIMANA LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA SARA’ APERTA FINO ALLE
21,00, IN PRECEDENZA ERA STATA PROGRAMMATA UNA CHIUSURA PER L’INTERA
GIORNATA; QUINDI DALLE 21 E SINO A FINE SERVIZIO SARA’ ATTIVA LA NAVETTA
BUS MB, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DIRACCORDO TRA
METRO B E C AL COLOSSEO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma