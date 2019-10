Traffico Roma del 13-10-2019 ore 18:30

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE

IN CARREGGIATA ESTRENA CODE A TRATTI, TRA LA VIA LAURENTINA E LA

DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN CARREGGIATA INTERNA, FILE TRA LE USCITE OSPEDALE SANT’ANDREA E VIA

SALARIA, E POI A TRATTI SI RALLENTA CON CODE DALLA NOMENTANA ALLA TUSCOLANA

TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO, FILE DA

PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST

E RESTA TRAFFICATA LA PONTINA FILE, TRA TOR DE CENCI E CASTEL ROMANO IN

DIREZIONE DI POMEZIA, ALTRE CODE VERSO ROMA, TRA POMEZIA CENTRO E VIA DI

TRIGORIA

INTENSO IL TRAFFICO ANCHE SULLE DIRAMAZIONI DI ROMA IN ENTRATA ALLA

CAPITALE

RESTA CHIUSA AL TRAFFICO PER UN INCIDENTE VIA DELL’ACQUA VERGINE,

ALL’ALTEZZA DI VIA COLLE DELLA VALENTINA

INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SULLA METRO B, IN QUESTO

FINE SETTIMANA LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA SARA’ APERTA FINO ALLE

21,00, IN PRECEDENZA ERA STATA PROGRAMMATA UNA CHIUSURA PER L’INTERA

GIORNATA; QUINDI DALLE 21 E SINO A FINE SERVIZIO SARA’ ATTIVA LA NAVETTA

BUS MB, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DIRACCORDO TRA

METRO B E C AL COLOSSEO

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

È TUTTO

———————–

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma