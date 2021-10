Traffico Roma del 13-10-2021 ore 13:30

Luceverde Roma ed ascolto sul grande raccordo anulare di Roma code per un incidente in carreggiata esterna tra la Ardeatina e non svincolo di Ciampino sulla tangenziale est e fine per traffico all’altezza del tratto Urbano della A24 io città prudenza a causa di un incidente su via Tiburtina all’altezza di via di Portonaccio nelle due direzioni di percorrenza altro incidente su via Laurentina vicino Viale dell’Umanesimo ancora uno su Largo Leonardo da Vinci i raggi per un incidente in Piazza della Repubblica all’altezza di via delle Terme di Diocleziano su viale Castrense all’altezza di via Nola 1 ancora su via del Tintoretto nei pressi di via Dei trappisti via dei Colli della Farnesina divieto di transito per il dissesto del manto stradale su via Fonteiana tra Piazza San Pancrazio Piazza Ottavilla 14 manifestazione invece in via Molise e in piazza dei Castellani prenderà il via alle 15:30 la manifestazione commemorativa Mille passi da piazza San Pietro sono possibili disagi nelle vie circostanti fino alle 20 lavori da oggi in via di Torpignattaravia Francesco Baracca e via Giacomo Aicardi dalle 8 di questa mattina partito in via Portuense un concorso pubblico nei padiglioni della fiera di Roma con termine per le 19 sono possibile difficoltà di circolazione per la Cruz il deflusso di partecipanti sulla linea B della metro da oggi infine riaperta la stazione Castro Pretorio per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Taormina e tutto Grazie per l’attenzione e buon viaggio un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma