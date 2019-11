Traffico Roma del 13-11-2019 ore 07:30

A ROMA NORD CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO

CORSO DI FRANCIA

RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DDELL’URBE

VERSO LA TANGENZIALE

TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL RACCORDO

ALLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI.

SULLA TIBURTINA SI RALLENTA DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO A VIA DI CASAL

DE PAZZI VERSO IL CENTRO

CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO

STADIO OLIMPICO E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI

TRAFFICATA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI DA VIA ERMANNO WOLF

FERRARI A VIA DI MALAFEDE DIREZIONE EUR

QUESTA MATTINA IN PROGRAMMA UNA CERIMONIA PUBBLICA ALL’ALTARE DELLA PATRIA

PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO NELLA ZONA DI PIAZZA VENEZIA;

DALLE 8.00 SARANNO POSSIBILI DEVIAZIONI E RALLENTAMENTI PER 26 LINEE DI BUS

