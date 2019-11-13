Traffico Roma del 13-11-2019 ore 07:30
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A ROMA NORD CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO
CORSO DI FRANCIA
RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DDELL’URBE
VERSO LA TANGENZIALE
TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL RACCORDO
ALLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI.
SULLA TIBURTINA SI RALLENTA DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO A VIA DI CASAL
DE PAZZI VERSO IL CENTRO
CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO
STADIO OLIMPICO E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI
TRAFFICATA VIA CRISTOFORO COLOMBO CON RALLENTAMENTI DA VIA ERMANNO WOLF
FERRARI A VIA DI MALAFEDE DIREZIONE EUR
QUESTA MATTINA IN PROGRAMMA UNA CERIMONIA PUBBLICA ALL’ALTARE DELLA PATRIA
PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO NELLA ZONA DI PIAZZA VENEZIA;
DALLE 8.00 SARANNO POSSIBILI DEVIAZIONI E RALLENTAMENTI PER 26 LINEE DI BUS
PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma