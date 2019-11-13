Traffico Roma del 13-11-2019 ore 08:00
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TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL RACCORDO
ALLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI.
CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO
LO STADIO OLIMPICO E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN
GIOVANNI.
TRAFFICATA LA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI DA LA MASSIMINA A VIA DEI
MAFFEI VERO PIAZZA IRNERIO.
SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO
DI PRATICA DI MARE VERSO POMEZIA
MENTRE IN DIREZIONE ROMA SI RALLENTA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E
DA SPINACETO A VIA DLEL’OCEANO ATLANTICO.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA ARDEATINA DA VIA DELLA STAZIONE DEL DIVINO
AMORE A VIA ANDREA MILLEVOI DIREZIONE CENTRO
TRAFFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE A
TRATTI DA VIA CASILINA A VIA LAURENTINA
IN ESTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E VIA AURELIA E TRA PRENESTINA E
TIBURTINA
QUESTA MATTINA IN PROGRAMMA UNA CERIMONIA PUBBLICA ALL’ALTARE DELLA PATRIA
PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO NELLA ZONA DI PIAZZA VENEZIA;
DALLE 8.00 SARANNO POSSIBILI DEVIAZIONI E RALLENTAMENTI PER 26 LINEE DI BUS
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma