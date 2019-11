Traffico Roma del 13-11-2019 ore 08:00

TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL RACCORDO

ALLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI.

CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO

LO STADIO OLIMPICO E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN

GIOVANNI.

TRAFFICATA LA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI DA LA MASSIMINA A VIA DEI

MAFFEI VERO PIAZZA IRNERIO.

SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO

DI PRATICA DI MARE VERSO POMEZIA

MENTRE IN DIREZIONE ROMA SI RALLENTA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E

DA SPINACETO A VIA DLEL’OCEANO ATLANTICO.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA ARDEATINA DA VIA DELLA STAZIONE DEL DIVINO

AMORE A VIA ANDREA MILLEVOI DIREZIONE CENTRO

TRAFFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE A

TRATTI DA VIA CASILINA A VIA LAURENTINA

IN ESTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E VIA AURELIA E TRA PRENESTINA E

TIBURTINA

QUESTA MATTINA IN PROGRAMMA UNA CERIMONIA PUBBLICA ALL’ALTARE DELLA PATRIA

PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO NELLA ZONA DI PIAZZA VENEZIA;

DALLE 8.00 SARANNO POSSIBILI DEVIAZIONI E RALLENTAMENTI PER 26 LINEE DI BUS

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34



AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma