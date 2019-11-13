Traffico Roma del 13-11-2019 ore 08:30
Più informazioni su
TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL RACCORDO
ALLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI.
SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA VERSO LO
STADIO OLIMPICO E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN
GIOVANNI
TRAFFICATA LA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI DA LA MASSIMINA A VIA DEI
MAFFEI VERO PIAZZA IRNERIO.
SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E
PRATICA DI MARE DIREZIONE POMEZIA MENTRE IN DIREZIONE ROMA CODE A PARTIRE
DA CASTEL DI DECIMA
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA IN PROSSIMITà DI
VIA DI ROCCA DI CENCIA.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA ARDEATINA DA VIA DELLA STAZIONE DEL DIVINO
AMORE A VIA ANDREA MILLEVOI DIREZIONE CENTRO
SULLA VIA APPIA SI RALLENTA DA VIA DEI LAGHI A VIA APPIA PIGNATELLI VERSO
IL CENTRO
TRAFFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA DA VIA
CASILINA A VIA APPIA;
IN ESTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E TRIONFALE A SEGUIRE DA PISANA A VIA
OSTIENSE E DA TOR BELLA MONACA A VIA TIBURTINA
TRASPORTO PUBBLICO
A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO SULLA ROMA LIDO LA CIRCOLAZIONE è RALLENTATA
SULL’INTERA TRATTA NELLE DUE DIREZIONI
PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI
SCARICA GRATUITAMENTE LE APP DI LUCEVERDE SU GOOGLE PLAY STORE E SU ITUNES
———————–
AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma