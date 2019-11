Traffico Roma del 13-11-2019 ore 08:30

TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE A TRATTI DAL RACCORDO

ALLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI.

SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA VERSO LO

STADIO OLIMPICO E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN

GIOVANNI

TRAFFICATA LA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI DA LA MASSIMINA A VIA DEI

MAFFEI VERO PIAZZA IRNERIO.

SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E

PRATICA DI MARE DIREZIONE POMEZIA MENTRE IN DIREZIONE ROMA CODE A PARTIRE

DA CASTEL DI DECIMA

PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA IN PROSSIMITà DI

VIA DI ROCCA DI CENCIA.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA ARDEATINA DA VIA DELLA STAZIONE DEL DIVINO

AMORE A VIA ANDREA MILLEVOI DIREZIONE CENTRO

SULLA VIA APPIA SI RALLENTA DA VIA DEI LAGHI A VIA APPIA PIGNATELLI VERSO

IL CENTRO

TRAFFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA DA VIA

CASILINA A VIA APPIA;

IN ESTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E TRIONFALE A SEGUIRE DA PISANA A VIA

OSTIENSE E DA TOR BELLA MONACA A VIA TIBURTINA

TRASPORTO PUBBLICO

A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO SULLA ROMA LIDO LA CIRCOLAZIONE è RALLENTATA

SULL’INTERA TRATTA NELLE DUE DIREZIONI

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma