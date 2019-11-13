Traffico Roma del 13-11-2019 ore 09:30
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CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E PRATICA DI MARE
IN DIREZIONE POMEZIA IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO L’EUR CODE A PARTIRE DA
SPINACETO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASILINA E ARDEATINA E TRA LAURENTINA E VIA OSTIENSE
IN ESTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA CASSIA E
TRIONFALE
TRAFFICO INCOLONNATO SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA
DIREZIONE EUR
IN ZONA ROMANINA PER UN GRAVE INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA EUGENIO
FLORIAN NEI PRESSI DI VIA DEL PONTE DELLE SETTE MIGLIA
PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA DEI PRATI FISCALI IN PROSSIMITÀ
DI VIA DI VILLA SPADA
INCIDENTE E RALLENTAMENTI AL TUSCOLANO IN VIA DI TOR PIGNATTARA IN
PROSSIMITÀ DI VIA CASILINA
TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST CODE DALLO SVINCOLO DELLA ROMA
L’AQUILA A VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO E DA LARGO PASSAMONTI A
VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI
TRASPORTO PUBBLICO
A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO SULLA ROMA LIDO LA CIRCOLAZIONE è RALLENTATA
SULL’INTERA TRATTA NELLE DUE DIREZIONI
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma