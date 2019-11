Traffico Roma del 13-11-2019 ore 09:30

CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E PRATICA DI MARE

IN DIREZIONE POMEZIA IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO L’EUR CODE A PARTIRE DA

SPINACETO

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA

CASILINA E ARDEATINA E TRA LAURENTINA E VIA OSTIENSE

IN ESTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA CASSIA E

TRIONFALE

TRAFFICO INCOLONNATO SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA

DIREZIONE EUR

IN ZONA ROMANINA PER UN GRAVE INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA EUGENIO

FLORIAN NEI PRESSI DI VIA DEL PONTE DELLE SETTE MIGLIA

PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA DEI PRATI FISCALI IN PROSSIMITÀ

DI VIA DI VILLA SPADA

INCIDENTE E RALLENTAMENTI AL TUSCOLANO IN VIA DI TOR PIGNATTARA IN

PROSSIMITÀ DI VIA CASILINA

TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST CODE DALLO SVINCOLO DELLA ROMA

L’AQUILA A VIA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO E DA LARGO PASSAMONTI A

VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI

TRASPORTO PUBBLICO

A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO SULLA ROMA LIDO LA CIRCOLAZIONE è RALLENTATA

SULL’INTERA TRATTA NELLE DUE DIREZIONI

PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI

SCARICA GRATUITAMENTE LE APP DI LUCEVERDE SU GOOGLE PLAY STORE E SU ITUNES

PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI

SCARICA GRATUITAMENTE LE APP DI LUCEVERDE SU GOOGLE PLAY STORE E SU ITUNES

———————–

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma