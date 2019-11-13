Traffico Roma del 13-11-2019 ore 10:00
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CODE PER INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A PARCO DE MEDICI IN
DIREZIONE EUR, PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE, CODE A TRATTI TRA VIA
DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO.
IN ZONA ROMANINA, CHIUSA TEMMPORANEAMENTE, VIA PONTE DELLE SETTEMIGLIA DA
VIALE LUIGI SCHIAVONETTI A VIA SLAVATORE BARZILAI;
PROVVEDIMENTO ARRIVATO A SEGUITO DI UN GRAVE INCIDENTE
PER UN ALTRO INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL
RACCORDO A VIA TOGLIATTI DIREZIONE CENTRO
A MONTESACRO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DEI PRATI FISCALI TRA
VIA CARVIGLIA E VIA SALARIA VERSO QUEST’ULTIMA
SULLA TANGENZIALE EST CODE DALLO SVINCOLO DELLA ROMA L’AQUILA A VIA DEI
CAMPI SPORTIVI DIREZIONE STADIO OLIMPICO E TRA TIBURTINA -PORTONACCIO E
VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.
TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON CODE DA CASTEL DI DECIMA A VIA DELL’OCEANO
ATLANTICO DIREZIONE EUR E SEMPRE VERSO L’EUR SI RALLENTA SULLA CRISTOFORO
COLOMBO DAL TORRINO ALL’INCROCIO CON LA VIA PONTINA
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA SALARIA E VIA
CASSIA E A SEGUIRE DALLA ROMA FIUMICINO A VIA PONTINA
IN INTERNA CODE TRA CASILINA E VIA PONTINA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma