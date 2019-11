Traffico Roma del 13-11-2019 ore 10:30

CODE PER INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A PARCO DE MEDICI IN

DIREZIONE EUR, PROSEGUENDO NELLA STESSA DIREZIONE, CODE A TRATTI TRA VIA

DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO.

IN ZONA ROMANINA, CHIUSA TEMMPORANEAMENTE, VIA PONTE DELLE SETTEMIGLIA DA

VIALE LUIGI SCHIAVONETTI A VIA SLAVATORE BARZILAI;

PROVVEDIMENTO ARRIVATO A SEGUITO DI UN GRAVE INCIDENTE

PER UN ALTRO INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL

RACCORDO A VIA TOGLIATTI DIREZIONE CENTRO

A MONTESACRO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DEI PRATI FISCALI TRA

VIA CARVIGLIA E VIA SALARIA VERSO QUEST’ULTIMA

SULLA TANGENZIALE EST CODE DALLO SVINCOLO DELLA ROMA L’AQUILA A VIA DEI

CAMPI SPORTIVI DIREZIONE STADIO OLIMPICO E TRA TIBURTINA -PORTONACCIO E

VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.

TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON CODE DA CASTEL DI DECIMA A VIA DELL’OCEANO

ATLANTICO DIREZIONE EUR E SEMPRE VERSO L’EUR SI RALLENTA SULLA CRISTOFORO

COLOMBO DAL TORRINO ALL’INCROCIO CON LA VIA PONTINA

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA SALARIA E VIA

CASSIA E A SEGUIRE DALLA ROMA FIUMICINO A VIA PONTINA

IN INTERNA CODE TRA CASILINA E VIA PONTINA

