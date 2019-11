Traffico Roma del 13-11-2019 ore 11:30

CHIUSA PER INCIDENTE, IN ZONA ROMANINA, VIA PONTE DELLE SETTEMIGLIA DA VIA

LUIGI SCHIAVONETTI A VIA SALVATORE BARZILAI

SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA NUOVA TRA VIA DEI LAGHI

E L’AEROPORTO DI CIAMPINO DIREZIONE CENTRO

RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA TOR DE SCHIAVI NEI PRESSI DI

VIA VINCENZO CESATI

A CAUSA DI LAVORI IL TRAFFICO è INCOLONNATO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA

VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIAA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO

TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DEI CERCHIO E IN VIA DEL CIRCO MASSIMO VERSO IL

LUNGOTEVERE

AUTORE: IVAN VALENTE

