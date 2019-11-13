Traffico Roma del 13-11-2019 ore 12:30
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CHIUSA PER INCIDENTE, IN ZONA ROMANINA, VIA PONTE DELLE SETTEMIGLIA DA VIA
LUIGI SCHIAVONETTI A VIA SALVATORE BARZILAI
SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA NUOVA TRA VIA DEI LAGHI
E L’AEROPORTO DI CIAMPINO DIREZIONE CENTRO
RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA TOR DE SCHIAVI NEI PRESSI DI
VIA VINCENZO CESATI
A CAUSA DI LAVORI IL TRAFFICO è INCOLONNATO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA
VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIAA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DEI CERCHIO E IN VIA DEL CIRCO MASSIMO VERSO IL
LUNGOTEVERE
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma