Traffico Roma del 13-11-2019 ore 13:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24.

SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN VIA DI ACQUAFREDDA PER LA PRESENZA DI

OLIO SUL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARBARESCO.

A PORTE DI ROMA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA FERRUCCIO AMENDOLA

ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO LUDOVICO BRAGAGLIA.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA SALARIA DALLA TANGENZIALE EST ALL’AEROPORTO

DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

SEMPRE SULLA SALARIA A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO , RIDUZIONE DI CARREGGIATA

, IN DIREZIONE RACCORDO, IN PROSSIMITA’ DI VIA MONTEVARCHI ,

NEL QUARTIERE ALESSANDRINO CHIUSA AL TRAFFICO PER CONSENTIRE IL TAGLIO DI

UN ALBERO PERICOLANTE VIA DEI MELI DA VIA DEL PRATO A PIAZZALE

ALESSANDRINO

RIMANIAMO IN ZONA IN VIA ALESSANDRINO IL TRAFFICO RALLENTA PER UN INCIDENTE

IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL PERGOLATO.

CHIUSA INVECE PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE VIA DEL CAPPELLACCIO

ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.

