Traffico Roma del 13-11-2019 ore 13:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24.
SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN VIA DI ACQUAFREDDA PER LA PRESENZA DI
OLIO SUL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARBARESCO.
A PORTE DI ROMA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA FERRUCCIO AMENDOLA
ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO LUDOVICO BRAGAGLIA.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA SALARIA DALLA TANGENZIALE EST ALL’AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
SEMPRE SULLA SALARIA A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO , RIDUZIONE DI CARREGGIATA
, IN DIREZIONE RACCORDO, IN PROSSIMITA’ DI VIA MONTEVARCHI ,
NEL QUARTIERE ALESSANDRINO CHIUSA AL TRAFFICO PER CONSENTIRE IL TAGLIO DI
UN ALBERO PERICOLANTE VIA DEI MELI DA VIA DEL PRATO A PIAZZALE
ALESSANDRINO
RIMANIAMO IN ZONA IN VIA ALESSANDRINO IL TRAFFICO RALLENTA PER UN INCIDENTE
IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL PERGOLATO.
CHIUSA INVECE PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE VIA DEL CAPPELLACCIO
ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma