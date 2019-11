Traffico Roma del 13-11-2019 ore 15:30

TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON

RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA PONTINA E LA ROMANINA.

TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE,

CODE TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO

SULLA TANG. ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE.

INCIDENTE NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO SU VIA DI ACQUA BULLICANTE

ALL’ALTEZZA DI VIA LUCHINO DAL VERME, CON RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.

NEL QUARTIERE ALESSANDRINO CHIUSO L’OMONIMO VIALE NEI PRESSI DI VIA DEI

MELI PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA.

CARREGGIATA RIDOTTA SU VIA DI ACQUAFREDDA PER OLIO SULLA STRADA ALL’ALTEZZA

DI VIA BARBARESCO, INEVITABILI DIFFICOLTA’PER IL TRAFFICO.

ALLA GARBATELLA MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER INCIDENTE VIA GIACINTO PULLINO

TRA PIAZZA ALBINI E VIA GIOVANNI ANDREA BADOERO .

SU VIA LAURENTINA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE NEI PRESSI DI VIALE DELLA

MUSICA VERSO IL RACCORDO ANULARE.

RALLENTAMENTI E CODE INVECE PER LAVORI SU VIA ARDEATINA TRA VIA DI

TORRICOLA E VIA ANDREA MILLEVOI NELLE DUE DIREZIONI.

CHIUSA PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE VIA DEL CAPPELLACCIO ALL’ALTEZZA

DELLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

