Traffico Roma del 13-11-2019 ore 16:30
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TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON
RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA PONTINA E LA ROMANINA.
TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE,
CODE TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO
SULLA TANG. ALTRE FILE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE.
INCIDENTE NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO SU VIA DI ACQUA BULLICANTE
ALL’ALTEZZA DI VIA LUCHINO DAL VERME, CON RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.
NEL QUARTIERE ALESSANDRINO CHIUSO L’OMONIMO VIALE NEI PRESSI DI VIA DEI
MELI PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA.
CARREGGIATA RIDOTTA SU VIA DI ACQUAFREDDA PER OLIO SULLA STRADA ALL’ALTEZZA
DI VIA BARBARESCO, INEVITABILI DIFFICOLTA’PER IL TRAFFICO.
ALLA GARBATELLA MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER INCIDENTE VIA GIACINTO PULLINO
TRA PIAZZA ALBINI E VIA GIOVANNI ANDREA BADOERO .
SU VIA LAURENTINA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE NEI PRESSI DI VIALE DELLA
MUSICA VERSO IL RACCORDO ANULARE.
RALLENTAMENTI E CODE INVECE PER LAVORI SU VIA ARDEATINA TRA VIA DI
TORRICOLA E VIA ANDREA MILLEVOI NELLE DUE DIREZIONI.
CHIUSA PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE VIA DEL CAPPELLACCIO ALL’ALTEZZA
DELLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma