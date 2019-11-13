Traffico Roma del 13-11-2019 ore 17:00
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RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO, DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE ALL’ALTEZZA
DEL BIVIO PER LA A24 RM-TE.
INCIDENTE NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO SU VIA DI ACQUA BULLICANTE
ALL’ALTEZZA DI VIA LUCHINO DAL VERME.
RALLENTAMENIT PER INCIDENTE ANCHE IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA
WALTER TOBAGI IN DIREZIONE CENTRO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA CORSIA CENTRALE DELLA CRISTOFORO
COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIALE GIUSTINIANO IMPERATORE
CARREGGIATA RIDOTTA SU VIA DI ACQUAFREDDA PER OLIO SULLA STRADA ALL’ALTEZZA
DI VIA BARBARESCO, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.
TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON
RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA PONTINA E LA ROMANINA.
RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA VIA PRENESTINA
ATAC FA FA SAPERE POI CHE PER LAVORI AL SEMAFORO DI LARGO GALEAZZZO ALESSI
SULLA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE, QUESTA SERA L’ULTIMA CORSA DA CENTOCELLE
SARA ALLE ORE 18.33 MENTRE L’ULTIMA PARTENZA DA TERMINI SARA’ ALLE 19. IN
ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE LINEE BUS 50 E 105.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma