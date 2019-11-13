Traffico Roma del 13-11-2019 ore 17:30
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RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO, DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE ALL’ALTEZZA
DEL BIVIO PER LA A24 RM-TE.
INCIDENTE NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO SU VIA DI ACQUA BULLICANTE
SIAMO ALL’ALTEZZA DI VIA LUCHINO DAL VERME.
RALLENTAMENIT PER INCIDENTE IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA WALTER
TOBAGI IN DIREZIONE CENTRO. ED IN VIA DI CAPANNELLE ALTEZZA DELL’IPPODROMO.
UN INCIDENTE INCOLONNNA IL TRAFFICO SUL RACCORDO LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA TRA LA VIA NOMENTANA E LA VIA TIBURTINA PIU’ AVANTI IL TRAFFICO
RALLENTA TRA LA PRENESTINA E L’USCITA PER LA VIA APPIA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN ESTERNA TRA LA VIA AURELIA E VIA DEL
PESCACCIO PIU’ AVANTI PER TRAFFICO CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA LA
VIA PONTINA E LA ROMANINA.
CHIUSA PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE VIA DEL CAPPELLACCIO ALL’ALTEZZA
DELLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
ATAC FA SAPERE POI CHE PER LAVORI AL SEMAFORO DI LARGO GALEAZZZO ALESSI
SULLA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE, QUESTA SERA L’ULTIMA CORSA DA CENTOCELLE
SARA ALLE ORE 18.33 MENTRE L’ULTIMA PARTENZA DA TERMINI SARA’ ALLE 19. IN
ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE LINEE BUS 50 E 105.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma