Traffico Roma del 13-11-2019 ore 18:00
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SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA TRA LA VIA NOMENTANA E LA VIA TIBURTINA PIU’ AVANTI PER IL SOLO
TRAFFICO FILE TRA LA PRENESTINA E L’USCITA PER LA VIA APPIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E CODE TRA
LA VIA AURELIA E VIA DEL PESCACCIO PIU’ AVANTI PER IL SOLO TRAFFICO CI SONO
RALLENTAMENTI E CODE TRA LA VIA PONTINA E LA ROMANINA.
C’è TRAFFICO ANCHE IN VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI DALLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE EST, ALTRE FILE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24 RM-TE.
SEGNALIAMO POI UN INCIDENTE AL PORTUENSE IN VIA Via Giuseppe Bagnera, CI
SONO FILE SU TUTTA LA STRADA
ALTRE CODE PER INCIDENTE IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA WALTER
TOBAGI IN DIREZIONE CENTRO, ED ANCHE IN VIA DI CAPANNELLE ALL’ALTEZZA
DELL’IPPODROMO.
E RESTA CHIUSA PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE VIA DEL CAPPELLACCIO
ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
ED, INFINE, IL TRASPORTO:
PER LAVORI AL SEMAFORO DI LARGO GALEAZZZO ALESSI SULLA FERROVIA TERMINI
CENTOCELLE, QUESTA SERA L’ULTIMA CORSA DA CENTOCELLE SARA ALLE ORE 18.33
MENTRE L’ULTIMA PARTENZA DA TERMINI SARA’ ALLE 19. IN ALTERNATIVA SI
POSSONO UTILIZZARE LE LINEE BUS 50 E 105.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma