Traffico Roma del 13-11-2019 ore 18:00

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA

INTERNA TRA LA VIA NOMENTANA E LA VIA TIBURTINA PIU’ AVANTI PER IL SOLO

TRAFFICO FILE TRA LA PRENESTINA E L’USCITA PER LA VIA APPIA.

IN CARREGGIATA ESTERNA ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E CODE TRA

LA VIA AURELIA E VIA DEL PESCACCIO PIU’ AVANTI PER IL SOLO TRAFFICO CI SONO

RALLENTAMENTI E CODE TRA LA VIA PONTINA E LA ROMANINA.

C’è TRAFFICO ANCHE IN VIA DEL FORO ITALICO, RALLENTAMENTI DALLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA

TANGENZIALE EST, ALTRE FILE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24 RM-TE.

SEGNALIAMO POI UN INCIDENTE AL PORTUENSE IN VIA Via Giuseppe Bagnera, CI

SONO FILE SU TUTTA LA STRADA

ALTRE CODE PER INCIDENTE IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA WALTER

TOBAGI IN DIREZIONE CENTRO, ED ANCHE IN VIA DI CAPANNELLE ALL’ALTEZZA

DELL’IPPODROMO.

E RESTA CHIUSA PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE VIA DEL CAPPELLACCIO

ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.

ED, INFINE, IL TRASPORTO:

PER LAVORI AL SEMAFORO DI LARGO GALEAZZZO ALESSI SULLA FERROVIA TERMINI

CENTOCELLE, QUESTA SERA L’ULTIMA CORSA DA CENTOCELLE SARA ALLE ORE 18.33

MENTRE L’ULTIMA PARTENZA DA TERMINI SARA’ ALLE 19. IN ALTERNATIVA SI

POSSONO UTILIZZARE LE LINEE BUS 50 E 105.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma