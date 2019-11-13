Traffico Roma del 13-11-2019 ore 18:30
Più informazioni su
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA GIUSEPPE MOSCATI , SIAMO AL
TRIONFALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARBIELLINI AMIDEI BERNARDO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA
LANFRANCO
TRAFFICATO VIA DEL FORO ITALICO CON RALLENTAMENTI DALLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE
ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24 RM-TE.
INCIDENTE NEL QUARTIERE PRENESTINO LABICANO SU VIA DI ACQUA BULLICANTE
ALL’ALTEZZA DI VIA LUCHINO DAL VERME.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA
WALTER TOBAGI IN DIREZIONE CENTRO. ED IN VIA DI CAPANNELLE ALTEZZA
DELL’IPPODROMO.
UN INCIDENTE INCOLONNNA IL TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA
NOMENTANA E LA VIA APPIA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN ESTERNA TRA LA VIA AURELIA E VIA DEL
PESCACCIO PIU’ AVANTI PER TRAFFICO CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA LA
VIA PONTINA E LA ROMANINA.
.CHIUSA PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE VIA DEL CAPPELLACCIO ALL’ALTEZZA
DELLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
ATAC FA FA SAPERE POI CHE PER LAVORI AL SEMAFORO DI LARGO GALEAZZZO ALESSI
SULLA FERROVIA TERMINI CENTOCELLE, QUESTA SERA L’ULTIMA CORSA DA CENTOCELLE
SARA ALLE ORE 18.33 MENTRE L’ULTIMA PARTENZA DA TERMINI SARA’ ALLE 19. IN
ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE LINEE BUS 50 E 105.
PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI
SCARICA GRATUITAMENTE LE APP DI LUCEVERDE SU GOOGLE PLAY STORE E SU ITUNES
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma