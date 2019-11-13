Traffico Roma del 13-11-2019 ore 20:00
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UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA
LANFRANCO
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DELL’IMBRECCIATO ALTEZZA VIA
LENIN.
TRAFFICATO VIA DEL FORO ITALICO CON RALLENTAMENTI DALLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE
ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24 RM-TE.
INCIDENTE NEL QUARTIERE CENTOCELLE IN VIALE DELLA PRIMAVERA CON
RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA DELLE ACACIE.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI CAPANNELLE ALTEZZA
DELL’IPPODROMO ED IN VIA LAURENTINA NEI PRESSI DI VIA DI PORTA MEDAGLIA.
FILE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA ROMA
FIUMICINO ALLA VIA AURELIA PIU’ AVANTI PER TRAFFICO SI STA’ IN FILA TRA LA
CASSIA E LA VIA SALARIA ED ANCORA IN INTERNA CODE TRA LA VIA NOMENTANA E
LA VIA APPIA.
RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LAROMA FIUMICINO E LA ROMANINA.
PERMANE CHIUSA PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE VIA DEL CAPPELLACCIO
ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma