Traffico Roma del 13-11-2019 ore 20:00

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO VIA AURELIA IN PROSSIMITA’ DI VIA

LANFRANCO

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DELL’IMBRECCIATO ALTEZZA VIA

LENIN.

TRAFFICATO VIA DEL FORO ITALICO CON RALLENTAMENTI DALLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE

ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24 RM-TE.

INCIDENTE NEL QUARTIERE CENTOCELLE IN VIALE DELLA PRIMAVERA CON

RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA DELLE ACACIE.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI CAPANNELLE ALTEZZA

DELL’IPPODROMO ED IN VIA LAURENTINA NEI PRESSI DI VIA DI PORTA MEDAGLIA.

FILE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA ROMA

FIUMICINO ALLA VIA AURELIA PIU’ AVANTI PER TRAFFICO SI STA’ IN FILA TRA LA

CASSIA E LA VIA SALARIA ED ANCORA IN INTERNA CODE TRA LA VIA NOMENTANA E

LA VIA APPIA.

RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LAROMA FIUMICINO E LA ROMANINA.

PERMANE CHIUSA PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE VIA DEL CAPPELLACCIO

ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.

