Traffico Roma del 13-11-2020 ore 20:00

Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati all’ultimo appuntamento della giornata migliora la situazione sul Raccordo Anulare sono terminate le code in carreggiata interna mentre sulla carreggiata esterna ci sono ancora residue code tra Laurentina e Appia li aperti tutti gli ingressi alla galleria Giovanni XXIII prima chiusi per un incidente restano Tuttavia lunghe Code in tangenziale esattamente dall’uscita della galleria via Salaria in direzione San Giovanni e poi a seguire dalla Tiburtina fino al bivio per il tratto Urbano della A24 e qui si sta in fila nelle due direzioni fino a Portonaccio ancora code a tratti e poi sulla via Flaminia in uscita dalla città da Corso di Francia il raccordo anulare stessa cosa sulla via Cassia a partire da Tomba di Nerone e per effetto dell’ ultimo dpcm Cambiano gli orari di servizio delle linee della metropolitana nei fine settimana da oggi l’ultima corsa alle 23:30 e non più alle 1:30 anticipiamo inoltre che il sabato 14 e domenica 15 novembre10 alle 11 e dalle 19 alle 20 saranno chiuse le fermate di spagna e Flaminio della metro a questo tra le ultime misure anti assembramento ed infine restiamo a distanza Roma così come nel resto del Lazio sono vietati gli spostamenti notturni dalle 22 alle 5 del giorno successivo Salvo che per motivi di lavoro salute o casi di necessità Per tutto il resto del giorno è fortemente raccomandato di non spostarsi senza un valido motivo bene per oggi è tutto Grazie per l’attenzione e buon proseguimento di serata un servizio a cura della c e della polizia di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma