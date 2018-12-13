Traffico Roma del 13-12-2018 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 7.50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SI SEGNLAANO RALLENTAMENTI IN
CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’APPIA, SI
VIAGGI AA RILENTO ANCHE PER LA PRESENZA DI UN INCIDENTE SU VIA APPIA
NUOVA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA DI CAPANELLE VERSO IL CENTRO..
CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA TOR
CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST
SULLA VIA CASSIA RALLENTAENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA TRIONFALE, SI
VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO E
VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CORSO FRANCIA, E SULLA STATALE 148 PONTINA DA
CASTEL ROMANO A VIA DI DECIMA..
LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIALE DELLA MOSCHEA, TRA VIA PARIOLI E VIA
DELLA’GONISTICA , FINO ALLA CONCLUSIONE DELL’EVENTO SONO DEVIATE LE LINEE
52 E 230.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RESTANO PROBLEMI SULLA LINEA A
DELLA METROPOLITANA DOVE SONO CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI BARBERINI
PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARE. ATTIVATO UN SERVIZIO BUS DI
COLLEGAMENTO FRA TERMINI, REPUBBLICA, BARBERINI, PORTA PINCIANA E LA
STAZIONE FLAMINIO
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma