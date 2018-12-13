Traffico Roma del 13-12-2018 ore 09:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 8.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA
RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA E TRIONFALE E PROSEGUENDO TRA PISANA E
L’OSTIENSE SI SEGNLAANO RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO
SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’APPIA, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE PER LA
PRESENZA DI UN INCIDENTE SU VIA APPIA NUOVA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E
VIA DI CAPANELLE VERSO IL CENTRO..
CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA TOR
CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST
SULLA VIA CASSIA RALLENTAENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA TRIONFALE, SI
VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO E
VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CORSO FRANCIA, E SULLA STATALE 148 PONTINA DA
CASTEL ROMANO A VIA DI DECIMA..
LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIALE DELLA MOSCHEA, TRA VIA PARIOLI E VIA
DELLA’GONISTICA , FINO ALLA CONCLUSIONE DELL’EVENTO SONO DEVIATE LE LINEE
52 E 230.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RESTANO PROBLEMI SULLA LINEA A
DELLA METROPOLITANA DOVE SONO CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI BARBERINI
PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARE. ATTIVATO UN SERVIZIO BUS DI
COLLEGAMENTO FRA TERMINI, REPUBBLICA, BARBERINI, PORTA PINCIANA E LA
STAZIONE FLAMINIO
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma