Traffico Roma del 13-12-2018 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 9.50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA
RALLENTAMENTI A TRATTI TRA LA CASSIA E LA VIA DEL MARE SI SEGNLAANO
RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA
FINO ALL’APPIA, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE PER LA PRESENZA DI UN INCIDENTE
SU VIA APPIA NUOVA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA DI CAPANELLE VERSO
IL CENTRO..
CONSUETI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DA TOR
CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST .
SULLA VIA CASSIA RALLENTAENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA TRIONFALE, SI
VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA TRA IL VIADOTTO GIUBILEO E
VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CORSO FRANCIA, E SULLA STATALE 148 PONTINA DA
TOR DE CENCI A VIA CRISTOFORO COLOMBO…
SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DELLO
SCAMBIO DI CARREGGIATA VERSO FIUMICINO, SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA
VIA FERRARI E VIA DI ACILIA DIREZIONE EUR, ALTRI RALLENTAMENTI PER UN
INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE IN DIREZIONE OSTIA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RESTANO PROBLEMI SULLA LINEA A
DELLA METROPOLITANA DOVE SONO CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI BARBERINI
PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARE. ATTIVATO UN SERVIZIO BUS DI
COLLEGAMENTO FRA TERMINI, REPUBBLICA, BARBERINI, PORTA PINCIANA E LA
STAZIONE FLAMINIO
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma