Traffico Roma del 13-12-2018 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 11.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE PER UN INCIDENTE
AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA, DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA, IN
CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA CASILINA FINO ALL’APPIA, SI
VIAGGIA A RILENTO ANCHE SU VIA APPIA NUOVA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E
IL RACCORDO ANULARE VERSO IL CENTRO..
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DALLA TIBURTINA
ALLA TANGENZIALE EST.
SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DELLO
SCAMBIO DI CARREGGIATA VERSO FIUMICINO, SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA
VIA FERRARI E VIA DI ACILIA DIREZIONE EUR, ALTRI RALLENTAMENTI SULLA
STATALE 148 PONTINA DA TOR DE CENCI A VIA CRISTOFORO COLOMBO…
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RESTANO PROBLEMI SULLA LINEA A
DELLA METROPOLITANA DOVE SONO CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI BARBERINI
PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARE. ATTIVATO UN SERVIZIO BUS DI
COLLEGAMENTO FRA TERMINI, REPUBBLICA, BARBERINI, PORTA PINCIANA E LA
STAZIONE FLAMINIO
INFINE SEGNALIAMO UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO IN PIAZZA DELL’ESQUILINO,
NEL TRATTO COMPRESO TRA L’OBELISCO E VIA CAVOUR, FINO ALLE ORE 13.00
SARANNO POSSIBILI DISAGI NELLE AREE CIRCOSTANTI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma