Traffico Roma del 13-12-2018 ore 13:30
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IABILITÀ ROMA GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 13.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
SUL RACCORDO ANUALRE IL TRAFFICO E’RALLENTATO, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE
ORMAI RISOLTO TRA LO SVINCOLO DELL’APPIA E LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA
ESTERNA. RALLENAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA MASSAROSA E VIA DI
GROTTAROSSA IN USCITA DALLA CITTA’.
SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DELLO
SCAMBIO DI CARREGGIATA VERSO FIUMICINO, SU VIA CILICIA TRA VIA
CRISTOFORO COLOMBO E VIA LATINA IN DIREZIONE PIAZZA TUSCOLO, RALLENTAMENTI
ANCHE SULLA STATALE 148 PONTINA DA PRATICA DI MARE ALLO SVINCOLO MONTE
D’ORO VERSO POMEZIA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RESTANO PROBLEMI SULLA LINEA A
DELLA METROPOLITANA DOVE SONO CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI BARBERINI
PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARE. ATTIVATO UN SERVIZIO BUS DI
COLLEGAMENTO FRA TERMINI, REPUBBLICA, BARBERINI, PORTA PINCIANA E LA
STAZIONE FLAMINIO
INFINE SEGNALIAMO UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO IN PIAZZA DELL’ESQUILINO,
NEL TRATTO COMPRESO TRA L’OBELISCO E VIA CAVOUR POSSIBILI DISAGI NELLE AREE
CIRCOSTANTI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma