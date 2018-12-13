Traffico Roma del 13-12-2018 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 15.20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE SI RALLENTA CON CODE .LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA DALLA BUFALIOTTA ALLA TIBURTINA;
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DALLA VIA DEL
MARE ALLA TUSCOLANA
ALLA GARBATELLA PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA A RILENTO IN VIA CAPITAN
BAVASTRO AL BIVIO CON VIA FERNANDO COLOMBO IN DIREZIONE VIA OSTINENSE
PER TRAFFICO SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE
SU VIA AURELIA DA VIA PAOLO BENTIVOGLIO A PIAZZA IRNERIO IN DIREZIONE VIA
DI BOCCEA E SU VIA AURELIA ANTICA DA VIA AURELIA E LARGO DON LUIGI
GUANELLA
IN DIREZIONE VIA LEONE XIII.
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA
SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
IN CENTRO SU VIALE DEL MURO TORTO DA VIALE DEL GALOPPATOIO A PIAZZALE
FLAMINIO IN DIREZIONE LUNGOTEVERE;
SUL TRATTO URBANO DELL A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST
SU QUEST’ULTIMA DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 E DA VIA PRENESTINA A
VIALE CASTRENSE TUTTO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
, A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA C. COLOMBO
A VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO PER UNA RUDUZIONE DELLA CARREGGIATA
PER LAVORI.ALL’ALTEZZA DELLO SCAMBIO DI CARREGGIATA VERSO FIUMICINO,
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RESTANO PROBLEMI SULLA LINEA A
DELLA METROPOLITANA DOVE SONO CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI BARBERINI;
I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARE. ATTIVATO UN SERVIZIO BUS DI
COLLEGAMENTO FRA TERMINI, REPUBBLICA, BARBERINI, PORTA PINCIANA E LA
STAZIONE FLAMINIO
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma