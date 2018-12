Traffico Roma del 13-12-2018 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 15.20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE SI RALLENTA CON CODE .LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA DALLA BUFALIOTTA ALLA TIBURTINA;

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DALLA VIA DEL

MARE ALLA TUSCOLANA

ALLA GARBATELLA PER UN INCIDENTE SI VIAGGIA A RILENTO IN VIA CAPITAN

BAVASTRO AL BIVIO CON VIA FERNANDO COLOMBO IN DIREZIONE VIA OSTINENSE

PER TRAFFICO SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE

SU VIA AURELIA DA VIA PAOLO BENTIVOGLIO A PIAZZA IRNERIO IN DIREZIONE VIA

DI BOCCEA E SU VIA AURELIA ANTICA DA VIA AURELIA E LARGO DON LUIGI

GUANELLA

IN DIREZIONE VIA LEONE XIII.

RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA

SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

IN CENTRO SU VIALE DEL MURO TORTO DA VIALE DEL GALOPPATOIO A PIAZZALE

FLAMINIO IN DIREZIONE LUNGOTEVERE;

SUL TRATTO URBANO DELL A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST

SU QUEST’ULTIMA DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 E DA VIA PRENESTINA A

VIALE CASTRENSE TUTTO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

, A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA C. COLOMBO

A VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO PER UNA RUDUZIONE DELLA CARREGGIATA

PER LAVORI.ALL’ALTEZZA DELLO SCAMBIO DI CARREGGIATA VERSO FIUMICINO,

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RESTANO PROBLEMI SULLA LINEA A

DELLA METROPOLITANA DOVE SONO CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI BARBERINI;

I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARE. ATTIVATO UN SERVIZIO BUS DI

COLLEGAMENTO FRA TERMINI, REPUBBLICA, BARBERINI, PORTA PINCIANA E LA

STAZIONE FLAMINIO

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma