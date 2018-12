Traffico Roma del 13-12-2018 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 16.50

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER

TRAFFICO E DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALLA PRENESTINA;

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E

DALLA CASILINA A LA RUSTICA

AL QUARTIERE AURELIO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA

GREGORIO VII IN PROSSIMITÀ DI VIA ANGELO RANUCCI

ALLA GARBATELLA PER UN altro INCIDENTE SI RALLENTA SU VIA CRISTOFORO

COLOMBO ALL’ALTEZZA DI ALTEZZA PIAZZA DEI NAVIGATORI IN DIREZIONE GRANDE

RACCORDO ANULARE ­

PER TRAFFICO SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE

SU VIA AURELIA DA VIA PAOLO BENTIVOGLIO A PIAZZA IRNERIO IN DIREZIONE VIA

DI BOCCEA E SU VIA AURELIA ANTICA DA VIA AURELIA E LARGO DON LUIGI GUANELLA

IN DIREZIONE VIA LEONE XIII.

INOCOLONNAMENTI SULLA PANORAMICA DA VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI A VIA

TRIONFALE

E ATRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A VIA

SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, ED IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO

ALL’ALTEZZA DI VIA SALARIA.

IN CENTRO SI RALLENTA SU VIALE DEL MURO TORTO DA VIALE DEL GALOPPATOIO A

PIAZZALE FLAMINIO IN DIREZIONE LUNGOTEVERE;

RALLENTAMENTI E CODE: SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA

TANGENZIALE EST;

SU QUEST’ULTIMA DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 E DA VIA

PRENESTINA A VIALE CASTRENSE TUTTO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI;

SU VIA CILICIA DA VI ACRISTOFORO COLOMBO A VIA LATINA VERSO PIAZZA

TUSCOLO.

A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA C. COLOMBO AL

PONTE DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO PER UN RESTRINGIMANTO DELLA

CARREGGIATA PER LAVORI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA PROBLEMI SULLA LINEA A

DELLA METROPOLITANA DOVE SONO CHIUSE LE STAZIONI:

SPAGNA E BARBERINI; I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARE.

IN SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TERMINI- REPUBBLICA- BARBERINI.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma