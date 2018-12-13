Traffico Roma del 13-12-2018 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER
TRAFFICO E PER UN INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALLA PRENESTINA;
ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI
E CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA.
AL QUARTIERE AURELIO DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA
GREGORIO VII IN PROSSIMITÀ DI VIA ANGELO RANUCCI;
ALLA GARBATELLA PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA SU VIA CRISTOFORO
COLOMBO ALL’ALTEZZA PIAZZA DEI NAVIGATORI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE
;
INCOLONNAMENTI SULLA PANORAMICA DA VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI A VIA
TRIONFALE
RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA
GIOVANNI XIII A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI,
SULLA TANGENZIALE EST DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA VERSO IL FORO ITALICO
E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA
A24 E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.
CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA DA PORTONACCIO
AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTA’.
A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA C. COLOMBO AL
PONTE DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO PER UN RESTRINGIMANTO DELLA
CARREGGIATA PER LAVORI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA PROBLEMI SULLA LINEA A
DELLA METROPOLITANA DOVE SONO CHIUSE LE STAZIONI:
SPAGNA E BARBERINI; I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARE.
IN SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TERMINI- REPUBBLICA- BARBERINI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma