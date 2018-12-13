Traffico Roma del 13-12-2018 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 17.50 RB
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA CON CODE PER
TRAFFICO DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALLA
PRENESTINA E DALL’ARDEATINA ALLA VIA DEL MARE;
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E
DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA.
INCIDENTE SU VIA DI BOCCEA CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI SELVA
CANDIDA
PER ALTRI INCIDENTI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE AL QUARTIERE AURELIO
IN VIA GREGORIO VII IN PROSSIMITÀ DI VIA ANGELO RANUCCI;
E ALLA GARBATELLA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA PIAZZA DEI
NAVIGATORI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE ;
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A
VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE IN
DIREZIONE OPPOSTA, VERSO LO DIREZIONE STADIO OLIMPICO DA VIA SALARIA A
CORSO DI FRANCIA.
DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE IN TUTTA LA ZONA DELLO STADIO OLIMPICO PER LA
PARTITA DI CALCIO IN PROGRAMMA PER LE 19:00:
ISTITUITA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO CON SENSO UNICO DI
CIRCOLAZIONE IN VIA DEI ROBILANT DA LARGO MARESCIALLO DIAZ A VIALE ANTONINO
DI SAN GIULIANO; ED IL DIVIETO DI TRANSITO SU PONTE DUCA D’AOSTA,
LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E LUNGOTEVERE MARESCIALLO CADORNA.
RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER TRAFFICO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA
VIA TIBURTINA A VIA SALARIA VERSO IL FORO ITALICO E IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI
DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24 E DA VIA PRENESTINA A VIALE
CASTRENSE.
CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA DA PORTONACCIO
AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTA’.
A SUD DELLA CAPITALE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA C. COLOMBO AL
PONTE DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO PER UN RESTRINGIMANTO DELLA
CARREGGIATA PER LAVORI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA PROBLEMI SULLA LINEA A
DELLA METROPOLITANA DOVE SONO CHIUSE LE STAZIONI:
SPAGNA E BARBERINI; I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARE.
IN SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TERMINI- REPUBBLICA- BARBERINI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma