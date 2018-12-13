Traffico Roma del 13-12-2018 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI 13 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE:
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA TUSCOLANA E
DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA;
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD A LA
RUSTICA, DA VIA TUSCOLANA A VIA APPIA, DALL’ARDEATINA ALLA VIA DEL MARE E
ALL’ALTEZZA DELLA PISANA.
CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA DA PORTONACCIO AL
RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTA’ E DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE IN
ENTRATA.
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI E CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII A
VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, ED IN DIREZIONE OPPOSTA, DA VIA
SALARIA A CORSO DI FRANCIA.
RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER TRAFFICO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA
VIA TIBURTINA A VIA SALARIA VERSO IL FORO ITALICO E IN DIREZIONE DI SAN
GIOVANNI
DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.
IN CENTRO LUNGHE CODE SU ENTRAMBI I LUNGOTEVERE, SU VIALE DEL MURO TORTO IN
DIREZIONE DI PIAZZALE FLAMINIO E SULLE ALTRE STRADE INTORNO A VILLA
BORGHESE.
TRAFFICO MOLTO INTENSO CON CODE POI SULLE STRADE DEI QUARTIERI DELLA
VITTORIA E PRATI.
INFINE CODE SULLA VIA PONTINA IN DIREZIONE EUR DA TOR DE’ CENCI AL GRA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma